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За девять месяцев 2017 года в Свердловской области не удалось раскрыть 720 краж автомобилей
20 октябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. За девять месяцев 2017 года в Свердловской области похитили 749 транспортных средств, еще 481 — угнали. Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге начальник регионального Управления ГИБДД Юрий Дёмин.
При этом раскрыть за прошедшее время удалось лишь 29 краж и 289 угонов.
«На территории Свердловской области зарегистрировано 749 краж и 481 неправомерное завладение транспортными средствами. Сотрудниками ГИБДД лично раскрыто 6 краж и 94 угона транспортных средств. Также совместно с другими службами раскрыто 23 кражи и 195 угонов транспортных средств. «Перехват» вводился 26 раз, 10 автомобилей было задержано», — сообщил Юрий Дёмин.
Отметим, что Уголовный кодекс РФ разделяет понятия кража и угон в случае с транспортными средствами. Во втором случае завладение чужим имуществом не несет цели хищения и носит временный характер.
При этом раскрыть за прошедшее время удалось лишь 29 краж и 289 угонов.
«На территории Свердловской области зарегистрировано 749 краж и 481 неправомерное завладение транспортными средствами. Сотрудниками ГИБДД лично раскрыто 6 краж и 94 угона транспортных средств. Также совместно с другими службами раскрыто 23 кражи и 195 угонов транспортных средств. «Перехват» вводился 26 раз, 10 автомобилей было задержано», — сообщил Юрий Дёмин.
Отметим, что Уголовный кодекс РФ разделяет понятия кража и угон в случае с транспортными средствами. Во втором случае завладение чужим имуществом не несет цели хищения и носит временный характер.
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