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В России находится около 2,6 млн нелегальных мигрантов

УрБК, Москва, 20.10.2017. Число нелегальных мигрантов, находящихся на территории России, составляет около 2,6 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя главы МВД России Александра Горового.



«Доля нелегальных мигрантов сокращается. В настоящий момент это около 2,6 млн человек», — сказал он.



А. Горовой отметил, что наблюдается сокращение числа нелегальных мигрантов, находящихся на территории РФ.



«Мы идем к снижению количества (нелегальных мигрантов, — прим. ред.) и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше», — сказал он.

По его словам, уже 2 млн иностранных граждан запрещен въезд в Россию.



Напомним, в середине мая в докладе уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой говорилось, что в России находятся от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов, что порождает социальную напряженность и нарушения прав самих приезжих.

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