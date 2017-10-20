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В России находится около 2,6 млн нелегальных мигрантов
20 октябрь 2017 (17:41)
УрБК, Москва, 20.10.2017. Число нелегальных мигрантов, находящихся на территории России, составляет около 2,6 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя главы МВД России Александра Горового.
«Доля нелегальных мигрантов сокращается. В настоящий момент это около 2,6 млн человек», — сказал он.
А. Горовой отметил, что наблюдается сокращение числа нелегальных мигрантов, находящихся на территории РФ.
«Мы идем к снижению количества (нелегальных мигрантов, — прим. ред.) и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше», — сказал он.
По его словам, уже 2 млн иностранных граждан запрещен въезд в Россию.
Напомним, в середине мая в докладе уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой говорилось, что в России находятся от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов, что порождает социальную напряженность и нарушения прав самих приезжих.
«Доля нелегальных мигрантов сокращается. В настоящий момент это около 2,6 млн человек», — сказал он.
А. Горовой отметил, что наблюдается сокращение числа нелегальных мигрантов, находящихся на территории РФ.
«Мы идем к снижению количества (нелегальных мигрантов, — прим. ред.) и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше», — сказал он.
По его словам, уже 2 млн иностранных граждан запрещен въезд в Россию.
Напомним, в середине мая в докладе уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой говорилось, что в России находятся от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов, что порождает социальную напряженность и нарушения прав самих приезжих.
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