«Шоковая терапия» дорожных ремонтов

В Екатеринбурге сезон ремонтов, связанных с ограничением движения транспорта, в этом году оказался особенно тяжелым для жителей и гостей уральской столицы. Из-за работ по благоустройству территории, реконструкции дорог и коммуникаций город все лето простоял в пробках. До сих пор ситуация не на всех участках нормализовалась, хотя к 15 октября работы должны были быть полностью завершены. Эксперты отмечают, что причинами срыва сроков и создания дополнительных неудобств для граждан стали неудовлетворительная организация работ, а также ошибки их планирования.Напомним, Управление ГИБДД по Свердловской области выдало около 300 предписаний за нарушения в местах проведения ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети Свердловской области в строительный сезон 2017 года. Значительная их часть относится к уральской столице.В частности, начальник Управления ГИБДД Свердловской области Юрий Дёмин назвал в ходе сегодняшней пресс-конференции «вопиющей ситуацией» то, что происходило во время ремонта теплосетей.«Что касается Екатеринбурга, я в этом году просто шокирован той ситуацией, которая складывалась с ремонтом. Реальная проблема была на Фурманова — Московской. Там наблюдался транспортный коллапс: идет большой поток со «спального» микрорайона утром и вечером, начались ДТП. Оказывается, на Фурманова стоит один экскаватор и две пары рабочих, которые ничего не делают. При этом на всем протяжении от Серова до Московской улица закрыта. По словам рабочих, месяц не было определенных стройматериалов. После нашего вмешательства оказалось, что можно часть расчистить, и пустили сначала один ряд движения, потом два», — сообщил он.Другим проблемным участком стала ул. Мамина-Сибиряка. Как отметил Юрий Дёмин, две недели там никто даже не заходил на территорию, хотя летом световой день продолжается до 22.00, и можно было работать в две смены. Кроме того, как и в предыдущем случае, организаторы строительства не предусмотрели варианта с освобождением одной полосы движения, хотя впоследствии оказалось, что такая возможность есть.Однако основная часть ремонтных работ в текущем году была связана с подготовкой к ЧМ-2018. В частности, одним из крупных проектов стало строительство новой магистрали на улице Татищева. Но и здесь у экспертов возникли вопросы, причем не только к ходу работ, но и к самому проекту.«Потрачены огромные деньги — 4 млрд рублей. В итоге эта дорога в час пик остается пустой, а все прилегающие улицы там стоят в пробке. Вместо того, чтобы сделать магистральную улицу, они ее ограничили для въезда», — отметил член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб.Работы по благоустройству, по мнению экспертов, также велись крайне нерационально. Это касается в первую очередь проспекта Ленина, где до сих пор остаются недоделки на некоторых перекрестках и площади 1905 года.«Вопиющая ситуация на проспекте Ленина. Понимаю, были определенные проблемы по заготовке стройматериалов, но это вина заказчика — администрации города, которая предполагала, что будут определенные проблемы. Тогда зачем весь проспект Ленина от Вайнера до Московской перекапывать, если это можно делать этапами, с учетом наличия материалов? До сегодняшнего дня еще все не закончено. Культуры производства работ не наблюдалось вообще в этом году», — отметил Юрий Дёмин.По его словам, пешеходные переходы на площади 1905 года, которые по заказу горадминистрации вымостили брусчаткой, не соответствуют ГОСТам и могут дать нарушителям возможность уходить от ответственности. В результате теперь придется наносить поверх брусчатки разметку, и средства, потраченные на «красивый» переход, окажутся потрачены впустую.«То, что делается в этом году, недопустимо. Уже смозолили язык относительно велодорожек, косого перехода. Абсолютно непонятны затраты в 200 млн рублей на перекладку плитки на проспекте Ленина, чтобы «было красиво». Давайте лучше сделаем там, где некрасиво», — сказал Алексей Беззуб.Власти Екатеринбурга пока никак не отреагировали на подобные заявления.Таким образом, по мнению экспертов, ремонтные работы на целом ряде объектов УДС в Екатеринбурге велись крайне неэффективно. В результате их сроки были затянуты, а качество оказалось под вопросом. То есть обещания городских властей, что за временные неудобства граждане получат комфортные для жизни пространства, так и остались обещаниями.