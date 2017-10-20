Дайджест
Киев не будет украинизировать венгерские школы
20 октябрь 2017 (17:26)
Киев не будет украинизировать венгерские школы. Об этом заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, передают «Украинские новости».
«Украина придерживается своих международных обязательств, в том числе двусторонних соглашений с Венгрией, относительно того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех этапах обучения», — привела она выдержку из совместного заявления украинской и венгерской стороны. Такое соглашение было достигнуто на встрече, в которой принимали участие глава МИД Украины Павел Климкин и министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог.
Киев согласился на то, что до выводов Венецианской комиссии не будет изменять процесса обучения в венгерских школах.
«Украина придерживается своих международных обязательств, в том числе двусторонних соглашений с Венгрией, относительно того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех этапах обучения», — привела она выдержку из совместного заявления украинской и венгерской стороны. Такое соглашение было достигнуто на встрече, в которой принимали участие глава МИД Украины Павел Климкин и министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог.
Киев согласился на то, что до выводов Венецианской комиссии не будет изменять процесса обучения в венгерских школах.
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