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Киев не будет украинизировать венгерские школы

Киев не будет украинизировать венгерские школы. Об этом заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, передают «Украинские новости».



«Украина придерживается своих международных обязательств, в том числе двусторонних соглашений с Венгрией, относительно того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех этапах обучения», — привела она выдержку из совместного заявления украинской и венгерской стороны. Такое соглашение было достигнуто на встрече, в которой принимали участие глава МИД Украины Павел Климкин и министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог.



Киев согласился на то, что до выводов Венецианской комиссии не будет изменять процесса обучения в венгерских школах.

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