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В Австралии закрылся завод General Motors

В Австралии закрылся последний завод по производству автомобилей. Об этом сообщает ABC News.



В пятницу, 20 октября, в Аделаиде был закрыт последний завод компании Holden, подразделения General Motors. Последним сошедшим с конвейера автомобилем стал красный седан Commodore.



Как отмечается, из-за закрытия завода более 900 человек остались без работы.



Три автомобильных концерна — Holden, Ford и Toyota — впервые объявили о планах по закрытию заводов еще в 2013 году. Это было связано с высокой стоимостью производства автомобилей.

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