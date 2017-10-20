Дайджест

В Австралии закрылся завод General Motors

20 октябрь 2017 (17:25)

В Австралии закрылся последний завод по производству автомобилей. Об этом сообщает ABC News.

В пятницу, 20 октября, в Аделаиде был закрыт последний завод компании Holden, подразделения General Motors. Последним сошедшим с конвейера автомобилем стал красный седан Commodore.

Как отмечается, из-за закрытия завода более 900 человек остались без работы.

Три автомобильных концерна — Holden, Ford и Toyota — впервые объявили о планах по закрытию заводов еще в 2013 году. Это было связано с высокой стоимостью производства автомобилей.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...