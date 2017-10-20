Дайджест
В Австралии закрылся завод General Motors
20 октябрь 2017 (17:25)
В Австралии закрылся последний завод по производству автомобилей. Об этом сообщает ABC News.
В пятницу, 20 октября, в Аделаиде был закрыт последний завод компании Holden, подразделения General Motors. Последним сошедшим с конвейера автомобилем стал красный седан Commodore.
Как отмечается, из-за закрытия завода более 900 человек остались без работы.
Три автомобильных концерна — Holden, Ford и Toyota — впервые объявили о планах по закрытию заводов еще в 2013 году. Это было связано с высокой стоимостью производства автомобилей.
В пятницу, 20 октября, в Аделаиде был закрыт последний завод компании Holden, подразделения General Motors. Последним сошедшим с конвейера автомобилем стал красный седан Commodore.
Как отмечается, из-за закрытия завода более 900 человек остались без работы.
Три автомобильных концерна — Holden, Ford и Toyota — впервые объявили о планах по закрытию заводов еще в 2013 году. Это было связано с высокой стоимостью производства автомобилей.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Автопроизводитель General Motors отзывает более 300 тыс. автомобилей
- General Motors отзывает более 220 тыс. автомобилей из-за неисправности тормозной системы
- В январе 2010 года в РФ снизились продажи новых легковых автомобилей АвтоВАЗа, General Motors, Volkswagen, Ford, PSA Peugeot-Citroen и Toyota
- General Motors и Ford приостановили работу заводов в Ленинградской области
- В июле — августе 2009 года завод General Motors в Санкт-Петербурге приостановит свою деятельность
Loading...