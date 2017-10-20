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Лесные пожары в Калифорнии нанесли ущерб в размере 1 млрд долл. США

Лесные пожары, бушующие в американском штате Калифорния, нанесли ущерб в размере около 1 млрд долл. США. Об этом сообщает Associated Press, передает портал «Газета.ру».



Также известно, что пожары уничтожили более 7 тыс. домов и прочих зданий. При этом власти ожидают, что ущерб будет только расти.



К настоящему моменту известно о 42 погибших в результате пожаров.



Ранее сообщалось, что лесной пожар в Калифорнии стал крупнейшим за 84 года.

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