Дайджест

В США приняли бюджет на 2018 год

20 октябрь 2017 (17:25)

Сенат США утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год. Об этом сообщает Associated Press.

При этом поддержал его 51 сенатор, а против выступили 49. Таким образом, принять проект бюджета удалось благодаря республиканскому большинству в сенате.

Как отмечается, такой бюджет позволит президент США Дональду Трампу реализоваться свою налоговую реформу.

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