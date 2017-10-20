Дайджест
В США приняли бюджет на 2018 год
20 октябрь 2017 (17:25)
Сенат США утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год. Об этом сообщает Associated Press.
При этом поддержал его 51 сенатор, а против выступили 49. Таким образом, принять проект бюджета удалось благодаря республиканскому большинству в сенате.
Как отмечается, такой бюджет позволит президент США Дональду Трампу реализоваться свою налоговую реформу.
При этом поддержал его 51 сенатор, а против выступили 49. Таким образом, принять проект бюджета удалось благодаря республиканскому большинству в сенате.
Как отмечается, такой бюджет позволит президент США Дональду Трампу реализоваться свою налоговую реформу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2018-2020 годы
- Зюганов назвал проект бюджета на 2017 год «беспомощным» и «антиконституционным»
- Депутаты ЕГД приняли бюджет Екатеринбурга на 2016 год в первом чтении
- Президент США утвердил бюджет страны на 2015 год
- Конгресс США одобрил финансирование правительства США в размере 1 трлн долларов
Loading...