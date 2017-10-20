ТМК увеличила отгрузку труб на 10%

За 9 месяцев 2017 года Трубная металлургическая компания (ТМК) отгрузила потребителям 2 млн 821 тыс. т труб, что на 10,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в отчете компании об операционных результатах. Рост произошел за счет увеличения объемов отгрузки всех видов трубной продукции за исключением труб большого диаметра (ТБД).В III квартале 2017 года ТМК отгрузила потребителям 1 млн 013 тыс. стальных труб, что на 5% больше, чем во II квартале. Объемы выросли из-за существенного увеличения спроса на эту продукцию.Отгрузка бесшовных труб по сравнению с предыдущим кварталом снизилась за счет труб промышленного назначения на 5,3% (до 651 тыс. т) в связи с плановым сезонным проведением ремонтных и модернизационных работ на основных агрегатах России и Румынии. При этом объемы поставок бесшовных OCTG остались на уровне предыдущего квартала.Отгрузка сварных труб выросла по сравнению со II кварталом на 30,7% (до 362 тыс. т). Это произошло за счет увеличения доли ТБД, а также в связи с сезонным фактором и повышенным спросом со стороны строительных компаний.Объем поставок труб OCTG составил 456 тыс. т, что на 6,9% выше показателей предыдущего квартала, преимущественно за счёт роста отгрузки американским и ближневосточным дивизионами. Поставки премиальных резьбовых соединений составили 218 тыс. штук, на 22% выше показателей II квартала, главным образом, на фоне восстановления рынка в США.Сохраняются высокие объемы бурения в Северной Америке, что позволяет Американскому дивизиону ТМК наращивать отгрузку трубной продукции для нефтегазовой отрасли. Общий объем поставленных на североамериканский рынок OCTG увеличился на 7,9%. При этом рост отгрузки сварных OCTG вырос вдвое по сравнению с предыдущим кварталом.«В соответствии с ранее озвученными планами, ТМК продолжает наращивать объемы отгрузки труб, прежде всего за счет сварных и бесшовных OCTG. Спрос на этот вид продукции остается стабильно высоким на наших ключевых рынках — в России и США. Мы считаем, что до конца года эта тенденция сохранится, что позволит улучшить производственные и финансовые результаты компании по итогам года», — прокомментировал производственные результаты генеральный директор ТМК Александр Ширяев.Также Трубная металлургическая компания представила свой прогноз развития отрасли в IV квартале 2017 года.Так, планируется, что до конца года потребление труб для нефтегазовой отрасли и бесшовных труб промышленного назначения на российском рынке сохранится на высоком уровне. В целом объем российского трубного рынка по итогам 2017 года ожидается на уровне или выше, чем в 2016 году.На американском рынке ожидается увеличение спроса на трубную продукцию.«Бурный рост на нефтегазовом рынке США и Канады замедлился, количество буровых установок стабилизировалось вслед за балансом цен на нефть, однако нефтегазовые компании продолжают активно развивать имеющиеся месторождения и в связи с этим наращивают закупки трубной продукции. Компания ожидает улучшения финансовых результатов Американского дивизиона как во II квартале, так и во втором полугодии 2017 года в целом», — сообщили в ТМК.Как отмечают эксперты, представленные результаты позволяют ожидать сильный финансовый отчет за III квартал 2017 года. На размере выручки позитивно скажется увеличение объемов поставок трубной продукции, а также укрепление рубля к уровню предыдущего года при пересчете рублевых доходов в валюту отчетности — доллары США.