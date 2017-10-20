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Водители Uber потеряли терпение
20 октябрь 2017 (16:52)
Клиенты Uber в Екатеринбурге жалуются на нетерпеливость водителей, подключенных к сервису. По словам горожан, таксисты уезжают, не выждав положенные правилами сервиса 10 минут. При этом, в случае безналичной оплаты услуги, приложение Uber списывает с банковской карты клиента средства, вплоть до полной стоимости поездки. В компании советуют в таких случаях жаловаться в службу поддержки. Эксперты рекомендуют не держать крупные суммы на банковских картах для дистанционной оплаты товаров и услуг.
Водители Uber стали уезжать с места до начала поездки, не дожидаясь клиентов, рассказали УрБК пользователи сервиса в Екатеринбурге.
«У Uber нет кнопки «Выхожу». Водители сами решают, когда время пошло, и не всегда звонят клиенту сообщить, что подъехали. Один раз уезжала от друзей, назначили авто, списали деньги, вроде подъехал — я выходить, а его нет. Пришлось новую заказывать. В другой раз подъехал — я выходить, 10 минут не прошло, а он угнал, и списали 45 рублей», — рассказала УрБК клиентка сервиса.
С аналогичной ситуацией сталкивались и другие горожане. В компании поясняют, что по правилам Uber, водитель начинает поездку, как только прибывает на место посадки пассажира.
«Если время ожидания пассажира превышает 10 минут, водитель вправе завершить поездку и принять следующий заказ. В этом случае со счета пассажира будет списана стоимость подачи автомобиля и сумма за время ожидания (количество минут, умноженное на стоимость одной минуты). Так, стоимость подачи по тарифу UberSTART в Екатеринбурге составляет 45 рублей, а стоимость одной минуты поездки равна 1 рублю», — прокомментировала директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.
Если водитель не выжидает установленные 10 минут, в компании рекомендуют обращаться в службу поддержки Uber. Это можно сделать в самом приложении в разделах «Ваши поездки» или «Помощь».
«Пассажир видит точную стоимость поездки до того, как он подтверждает заказ. Эта сумма списывается со счета только после завершения поездки. До начала поездки эта сумма может быть только заблокирована, что делается для проверки платежной карты. Если пользователь или водитель отменили поездку, или фактическая стоимость поездки оказалась иной, по окончании поездки со счета списывается только фактическая стоимость, а изначально заблокированная мгновенно разблокируется. Uber отменяет блокировку суммы сразу после поездки, но банки обрабатывают эти запросы в течение некоторого времени, которое может отличаться в разных учреждениях», — добавила Ирина Гущина.
При желании пользователи могут удалить данные платежной карты в приложении, уточнили в компании. Для этого клиенту надо выбрать пункт «Оплата» в меню приложения, выбрать карту, нажать на значок с тремя точками в правом верхнем углу и нажать «Удалить» и подтвердить выбор.
Однако в случае, если к приложению «привязана» только одна активная банковская карта, сервис выдает ошибку, убедились сотрудники редакции ИАА «УралБизнесКонсалтинг».
В пресс-службе Uber не смогли оперативно прояснить этот вопрос.
Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что необходимо иметь отдельную банковскую карту для дистанционных платежей, в том числе приложений. На такой карте не стоит хранить значительные суммы.
«Это вопрос доверия. Uber до сих пор считается солидной компанией с американскими корнями, поэтому я не вижу в данном случае угрозы мошенничества. Другое дело, что есть приложения, к которым привязать карту фактически означает отдать деньги дяде. В Uber я верю, а «привязки» карт все равно лучше избежать, либо привязывать карту, остатки на которой не будут критичными в случае столкновения с мошенничеством. Например, тысячу рублей положить, «искатать» за неделю, потом пополнить. В общем-то, это не только для такси актуальный совет, вообще противопоказано иметь значимую сумму денег на банковской карте», — рассказал он УрБК.
Сейчас нельзя однозначно сказать, в каких случаях водители умышленно уезжали с места заказа без предоставления услуги. Тем не менее в ситуации, когда владелец платежной карты, по сути, не может контролировать списание средств с нее, а компания в качестве единственного выхода предлагает адресно разбираться через службу поддержки, возможно, клиентам стоит перейти на наличный способ оплаты или отказаться от сервиса в пользу другого.
Напомним, в конце августа жители Екатеринбурга отметили резкое подорожание тарифов в такси. По отношению к маю 2017 года в августе тарифы увеличились на почти на 15%. Вместе с тем у многих пассажиров продолжает вызывать вопросы уровень предоставляемого сервиса.
Валерия Кабанова
Водители Uber стали уезжать с места до начала поездки, не дожидаясь клиентов, рассказали УрБК пользователи сервиса в Екатеринбурге.
«У Uber нет кнопки «Выхожу». Водители сами решают, когда время пошло, и не всегда звонят клиенту сообщить, что подъехали. Один раз уезжала от друзей, назначили авто, списали деньги, вроде подъехал — я выходить, а его нет. Пришлось новую заказывать. В другой раз подъехал — я выходить, 10 минут не прошло, а он угнал, и списали 45 рублей», — рассказала УрБК клиентка сервиса.
С аналогичной ситуацией сталкивались и другие горожане. В компании поясняют, что по правилам Uber, водитель начинает поездку, как только прибывает на место посадки пассажира.
«Если время ожидания пассажира превышает 10 минут, водитель вправе завершить поездку и принять следующий заказ. В этом случае со счета пассажира будет списана стоимость подачи автомобиля и сумма за время ожидания (количество минут, умноженное на стоимость одной минуты). Так, стоимость подачи по тарифу UberSTART в Екатеринбурге составляет 45 рублей, а стоимость одной минуты поездки равна 1 рублю», — прокомментировала директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.
Если водитель не выжидает установленные 10 минут, в компании рекомендуют обращаться в службу поддержки Uber. Это можно сделать в самом приложении в разделах «Ваши поездки» или «Помощь».
«Пассажир видит точную стоимость поездки до того, как он подтверждает заказ. Эта сумма списывается со счета только после завершения поездки. До начала поездки эта сумма может быть только заблокирована, что делается для проверки платежной карты. Если пользователь или водитель отменили поездку, или фактическая стоимость поездки оказалась иной, по окончании поездки со счета списывается только фактическая стоимость, а изначально заблокированная мгновенно разблокируется. Uber отменяет блокировку суммы сразу после поездки, но банки обрабатывают эти запросы в течение некоторого времени, которое может отличаться в разных учреждениях», — добавила Ирина Гущина.
При желании пользователи могут удалить данные платежной карты в приложении, уточнили в компании. Для этого клиенту надо выбрать пункт «Оплата» в меню приложения, выбрать карту, нажать на значок с тремя точками в правом верхнем углу и нажать «Удалить» и подтвердить выбор.
Однако в случае, если к приложению «привязана» только одна активная банковская карта, сервис выдает ошибку, убедились сотрудники редакции ИАА «УралБизнесКонсалтинг».
В пресс-службе Uber не смогли оперативно прояснить этот вопрос.
Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что необходимо иметь отдельную банковскую карту для дистанционных платежей, в том числе приложений. На такой карте не стоит хранить значительные суммы.
«Это вопрос доверия. Uber до сих пор считается солидной компанией с американскими корнями, поэтому я не вижу в данном случае угрозы мошенничества. Другое дело, что есть приложения, к которым привязать карту фактически означает отдать деньги дяде. В Uber я верю, а «привязки» карт все равно лучше избежать, либо привязывать карту, остатки на которой не будут критичными в случае столкновения с мошенничеством. Например, тысячу рублей положить, «искатать» за неделю, потом пополнить. В общем-то, это не только для такси актуальный совет, вообще противопоказано иметь значимую сумму денег на банковской карте», — рассказал он УрБК.
Сейчас нельзя однозначно сказать, в каких случаях водители умышленно уезжали с места заказа без предоставления услуги. Тем не менее в ситуации, когда владелец платежной карты, по сути, не может контролировать списание средств с нее, а компания в качестве единственного выхода предлагает адресно разбираться через службу поддержки, возможно, клиентам стоит перейти на наличный способ оплаты или отказаться от сервиса в пользу другого.
Напомним, в конце августа жители Екатеринбурга отметили резкое подорожание тарифов в такси. По отношению к маю 2017 года в августе тарифы увеличились на почти на 15%. Вместе с тем у многих пассажиров продолжает вызывать вопросы уровень предоставляемого сервиса.
Валерия Кабанова
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