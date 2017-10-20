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Зампред Сбербанка назвал сайт Avito одной из главных площадок для кибермошенников
20 октябрь 2017 (16:28)
УрБК, Москва. 20.10.2017. Сайт объявлений Avito стал одной из основных площадок для кибермошенников. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
«Сайт Avito, который всем известен, который стал мгновенно, за несколько месяцев, очень популярным. Сайт Avito — на самом деле, это одна из таких сегодня центральных площадок для того, чтобы действовать именно кибермошенникам. Там есть много разных преступлений. И изучая их, мы, собственно говоря, погружаемся в то, как они могут очень тонко найти возможность, чтобы убедить человека сделать то или иное действие», — сказал С. Кузнецов.
«Сайт Avito, который всем известен, который стал мгновенно, за несколько месяцев, очень популярным. Сайт Avito — на самом деле, это одна из таких сегодня центральных площадок для того, чтобы действовать именно кибермошенникам. Там есть много разных преступлений. И изучая их, мы, собственно говоря, погружаемся в то, как они могут очень тонко найти возможность, чтобы убедить человека сделать то или иное действие», — сказал С. Кузнецов.
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