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В Екатеринбурге зарезервирован земельный участок под объекты ЭКСПО-2025

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга зарезервировал землю для строительства объектов к международной выставке ЭКСПО-2025. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.



«Данный земельный участок примыкает к побережью Верх-Исетского пруда и является перспективной территорией для будущего развития столицы Урала. В случае если Екатеринбург получит право на проведение «ЭКСПО-2025», в городе появится новая точка роста в виде современного ЭКСПО-парка с уникальными объектами и развитой инфраструктурой», — говорится в сообщении.



Стоит отметить, что муниципалитет изначально резервировал данную территорию ВИЗа-Правобережного под нужды «ЭКСПО-2020», но тогда площадь участка была на 200 га меньше.

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