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Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

УрБК, Москва, 20.10.2017. Роспотребнадзор на 180 суток продлил запрет на розничную продажу в России спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря прошлого года после массовых отравления людей в ряде регионов поддельным косметическим средством «боярышник».



После этого Роспотребнадзор регулярно продлевает срок действия запрета.

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