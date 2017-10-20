Новости дня

В Екатеринбурге сотрудника отдела по противодействию коррупции признали виновным в попытке получить взятку

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Левона Мелконяна. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



На момент совершения преступления Л. Мелконян занимал должность оперуполномоченного отдела по выявлению преступлений в сфере металлургии, транспорта, машиностроения, оборонно-промышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу.



В суде установлено, что Л. Мелконяну было поручено проведение проверки по обращению директора ООО НПК «Пром-Снаб» о хищении денежных средств путем мошенничества. Сотрудник полиции за выполнение своих должностных обязанностей, связанных с опросом всех заинтересованных лиц, в том числе с выездом за пределы Свердловской области, предложил представителю организации передать ему денежную сумму в размере 300 тыс. руб., на что потерпевший ответил согласием.



В дальнейшем представитель организации, выполняя ранее достигнутую договоренность с Мелконяном, перевел на указанный подсудимым номер банковской карты денежные средства в размере 30 тыс. руб., после чего преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, подсудимый не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.



Судом Л. Мелконяну назначено наказание в виде штрафа в размере 2,9 млн руб. с взысканием арестованного имущества — автомобиля. Приговор в законную силу не вступил.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: