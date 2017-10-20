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Центробанк обяжет банки и МФО рассчитывать показатели долговой нагрузки физлиц

УрБК, Москва, 20.10.2017. Банк России разработал концепцию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) физических лиц, на основе которой регулятором будет подготовлен соответствующий нормативный акт. Об этом сообщает «Банки.ру».



Документ предусматривает обязанность банков и микрофинансовых организаций при выдаче всех типов кредитов физическим лицам (необеспеченных потребительских кредитов (займов), жилищных (в том числе ипотечных) кредитов и автокредитов) рассчитывать показатель «Совокупный платеж/совокупный доход» (ПДН) заемщика.



Показатель определяется как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам, включая вновь выдаваемый кредит, к среднемесячному доходу за шесть месяцев.



Концепция определяет перечень источников информации, подтверждающих доход заемщика, а также устанавливает максимальный размер кредита (7 тыс. руб.), в пределах которого кредитор не обязан рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика.



Концепция подготовлена с учетом комментариев и предложений представителей банков, МФО и ассоциаций участников финансового рынка, полученных по результатам общественного обсуждения консультативного доклада «Об оценке рисков заемщиков — физических лиц на основе показателей долговой нагрузки».

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