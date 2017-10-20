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Центробанк обяжет банки и МФО рассчитывать показатели долговой нагрузки физлиц

20 октябрь 2017 (15:14)

УрБК, Москва, 20.10.2017. Банк России разработал концепцию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) физических лиц, на основе которой регулятором будет подготовлен соответствующий нормативный акт. Об этом сообщает «Банки.ру».

Документ предусматривает обязанность банков и микрофинансовых организаций при выдаче всех типов кредитов физическим лицам (необеспеченных потребительских кредитов (займов), жилищных (в том числе ипотечных) кредитов и автокредитов) рассчитывать показатель «Совокупный платеж/совокупный доход» (ПДН) заемщика.

Показатель определяется как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам, включая вновь выдаваемый кредит, к среднемесячному доходу за шесть месяцев.

Концепция определяет перечень источников информации, подтверждающих доход заемщика, а также устанавливает максимальный размер кредита (7 тыс. руб.), в пределах которого кредитор не обязан рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика.

Концепция подготовлена с учетом комментариев и предложений представителей банков, МФО и ассоциаций участников финансового рынка, полученных по результатам общественного обсуждения консультативного доклада «Об оценке рисков заемщиков — физических лиц на основе показателей долговой нагрузки».

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