Кризис

Стоимостный оборот экспорта на Урале в январе-сентябре сократился на 1,2%

В январе-сентябре 2017 года экспорт в регионе деятельности Уральского таможенного управления составил 7,7 млрд долл. США. При этом стоимостный объем экспорта сократился к уровню прошлого года на 1,2% за счет уменьшения поставок в страны дальнего зарубежья на 1,1%, в страны СНГ — на 2,7%. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил и. о. начальника ведомства Максим Чмора.



По словам эксперта, весовой объем экспорта в регионе составил 8,7 млн т, что на 6,6% меньше показателей аналогично периода 2016 года за счет уменьшения поставок в страны дальнего зарубежья на 11,3%.



В то же время импорт в регионе деятельности УТУ составил 7,9 млрд долл. США. Его стоимостный объем увеличился к прошлому году на 32,2%, весовой — вырос на 48,3%.



В целом внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2017 года составил 15,6 млрд долл. США. По сравнению с прошлогодними показателями его стоимостный объем увеличился на 13,2%, весовой — уменьшился на 1,8%.

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