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Официальный курс долл. США снизился на 5 коп., евро — на 4 коп.
20 октябрь 2017 (14:56)
УрБК, Москва, 20.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 октября. Курс долл. США снизился на 5,88 коп., до 57,51 руб., курс евро снизился на 4,06 коп., до 67,89 руб.
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