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Глава ГИБДД Свердловской области подверг критике ход ремонта дорог и сетей коммуникаций в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Начальник Управления ГИБДД Свердловской области Юрий Дёмин подверг критике ход ремонта дорог и сетей коммуникаций в Екатеринбурге в 2017 году.



«Вопиющая ситуация с теплосетями. У нас проблема в этом году была реальная с улицами Фурманова и Московская. Коллапс транспортный. Идет большой поток со спального микрорайона утром и вечером, все это упирается в улицу Большакова, которая и так перегружена и все останавливается. Я лично сам ходил на эту стройку, и что бы вы думали? Стоит один экскаватор, в одном месте в котловане два человека, и один из них видно, что наполовину работает. Во втором месте два человека находятся и ничего не делают», — заявил Юрий Дёмин, отметив, что при ремонте сетей на улице Мамина-Сибиряка две недели вообще никакие ремонтные работы не велись.



Также он высказал претензии к администрации Екатеринбурга, отметив несогласованность действий с ресурсоснабжающими компаниями и подрядчиками.



«Такая же ситуация и по проспекту Ленина. Я понимаю, что были определенные проблемы по заготовке стройматериалов, но это вина заказчика, администрации, которая предполагала, что будут определенные проблемы. Но зачем весь проспект от Вайнера до Московской перекапывать, если можно было делать этапами с учетом наличия строительных материалов? До сегодняшнего дня еще все не сделано», — отметил глава областной Госавтоинспекции.



Напомним, что Управление ГИБДД по Свердловской области выдало около 300 предписаний за нарушения в местах проведения ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети Свердловской области в строительный сезон 2017 года.

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