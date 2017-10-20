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УБРиР запустил индивидуальный пенсионный план
20 октябрь 2017 (14:23)
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) клиенты могут оформить «Индивидуальный пенсионный план» негосударственного пенсионного фонда «Будущее». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
По данным Федеральной службы государственной статистики, средний размер пенсии за 2016 год составил 12 тыс. 391 руб. в месяц, что в несколько раз меньше среднего уровня заработной платы экономически активного населения страны. Сейчас на рынке есть различные инвестиционные инструменты, позволяющие зафиксировать доход на долгий срок. Один из таких — индивидуальный пенсионный план. Это система взносов, позволяющая не только сохранить, но и приумножить средства за счет грамотно выстроенной инвестиционной деятельности фонда, ежегодно увеличивающего сбережения. В среднем доходность достигает 8-10%.
При этом данный инвестиционный инструмент поддерживается государством, которое предоставляет налоговые льготы. Клиент, оформивший индивидуальный пенсионный план, может получить налоговый социальный вычет и вернуть 13% от ежегодных вложений.
В рамках договора «Индивидуальный пенсионный план» сумма первоначального взноса устанавливается от 30 тыс. руб., размер и периодичность последующих взносов регулируется самостоятельно. Воспользоваться средствами можно по выходу на пенсию — деньги будут выплачиваться ежемесячно равными суммами.
«Индивидуальный пенсионный план призван помочь клиенту сохранить привычный образ жизни после завершения трудовой деятельности, это удобный и гибкий способ увеличения пенсионных сбережений. И, конечно, это первый шаг на пути к достойному уровню жизни на пенсии», — отметила начальник управления пассивных операций УБРиР Ольга Аксенова.
Оформление «Индивидуального пенсионного плана» с НПФ Будущее осуществляется специалистами УБРиР бесплатно и занимает не более 10 минут. Для заключения договора необходим только паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
«Сотрудничество с динамично развивающимся банком для нас — это дополнительная возможность создания комфортных условий для наших клиентов. В партнерстве с Уральским банком реконструкции и развития нам удалось существенно расширить географию предоставления услуг негосударственного пенсионного обеспечения жителям нашей страны», — рассказал генеральный директор «НПФ Будущее» Николай Сидоров.
По данным Федеральной службы государственной статистики, средний размер пенсии за 2016 год составил 12 тыс. 391 руб. в месяц, что в несколько раз меньше среднего уровня заработной платы экономически активного населения страны. Сейчас на рынке есть различные инвестиционные инструменты, позволяющие зафиксировать доход на долгий срок. Один из таких — индивидуальный пенсионный план. Это система взносов, позволяющая не только сохранить, но и приумножить средства за счет грамотно выстроенной инвестиционной деятельности фонда, ежегодно увеличивающего сбережения. В среднем доходность достигает 8-10%.
При этом данный инвестиционный инструмент поддерживается государством, которое предоставляет налоговые льготы. Клиент, оформивший индивидуальный пенсионный план, может получить налоговый социальный вычет и вернуть 13% от ежегодных вложений.
В рамках договора «Индивидуальный пенсионный план» сумма первоначального взноса устанавливается от 30 тыс. руб., размер и периодичность последующих взносов регулируется самостоятельно. Воспользоваться средствами можно по выходу на пенсию — деньги будут выплачиваться ежемесячно равными суммами.
«Индивидуальный пенсионный план призван помочь клиенту сохранить привычный образ жизни после завершения трудовой деятельности, это удобный и гибкий способ увеличения пенсионных сбережений. И, конечно, это первый шаг на пути к достойному уровню жизни на пенсии», — отметила начальник управления пассивных операций УБРиР Ольга Аксенова.
Оформление «Индивидуального пенсионного плана» с НПФ Будущее осуществляется специалистами УБРиР бесплатно и занимает не более 10 минут. Для заключения договора необходим только паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
«Сотрудничество с динамично развивающимся банком для нас — это дополнительная возможность создания комфортных условий для наших клиентов. В партнерстве с Уральским банком реконструкции и развития нам удалось существенно расширить географию предоставления услуг негосударственного пенсионного обеспечения жителям нашей страны», — рассказал генеральный директор «НПФ Будущее» Николай Сидоров.
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