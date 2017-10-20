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В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов в «Платоне» до 20 тыс. рублей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает размер штрафов для большегрузных транспортных средств за неоплату проезда по федеральным трассам до 20 тыс. руб. Об этом сообщает «Прайм».



Соответствующие поправки предлагается внести в статью КоАП «Несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».



Законопроект предлагает увеличить административный штраф за нарушение законодательства о взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, с 5 до 20 тыс. руб., следует из пояснительной записки.



В документе также указано, что предлагается увеличить до шести месяцев срок давности для привлечения к административной ответственности нарушителей законодательства о движении тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств.



На сегодняшний день в госсистеме «Платон» грузоперевозчики зарегистрировали более 905 тыс. большегрузов. В дорожный фонд собрано свыше 34,1 млрд руб. Система была введена 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 т.

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