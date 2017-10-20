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Стюардесса «Уральских авиалиний» стала финалисткой конкурса Topstewardess 2017
20 октябрь 2017 (13:28)
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Стюардесса «Уральских авиалиний» вышла в финал международного конкурса среди красивых бортпроводниц Topstewardess 2017. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
25-летняя екатеринбурженка Екатерина Столярова набрала наибольшее количество баллов за экзамен по аварийно-спасательному оборудованию, основам воздушного законодательства и стресс-собеседование.
«Екатерина убедительно продемонстрировала не только свое безграничное обаяние, сильный уральский характер, но и высокие профессиональные качества, знание своего дела и любовь к небу», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».
Всего в финале конкурса Topstewardess 2017 примут участие 23 стюардессы.
25-летняя екатеринбурженка Екатерина Столярова набрала наибольшее количество баллов за экзамен по аварийно-спасательному оборудованию, основам воздушного законодательства и стресс-собеседование.
«Екатерина убедительно продемонстрировала не только свое безграничное обаяние, сильный уральский характер, но и высокие профессиональные качества, знание своего дела и любовь к небу», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».
Всего в финале конкурса Topstewardess 2017 примут участие 23 стюардессы.
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