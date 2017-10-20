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Уголовное дело по факту серийных угонов автомобилей Hyundai Solaris в Екатеринбурге передано в суд

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Следственные органы УМВД России по Екатеринбургу завершили расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 158 УК РФ, по факту серийных угонов автомобилей в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В одно производство были объединены материалы девяти уголовных дел. В группу входили ранее судимые за угоны транспортных средств 28-летний житель Екатеринбурга и 27-летний житель Первоуральска.



«Следствием установлено, что все они в период с марта по май 2017 года занимались хищением автомобилей Hyundai Solaris, затем перегоняли иномарки в соседний Первоуральск на временное хранение. При этом объекты для хищений напарники определяли визуально на предмет отсутствия сигнализаций. Сбывать автомобили они не собирались, а планировали их возвращать собственникам за вознаграждение. Через социальные сети связывались с владельцами похищенных автомобилей и предлагали за них выкуп, сумма которого варьировалась в зависимости от их рыночной стоимости, года выпуска и эксплуатационного состояния», — говорится в сообщении.



Полученные преступным путем денежные средства злоумышленники тратили на личные нужны.



Так, к примеру, 23 марта 2017 года был похищен Hyundai Solaris стоимостью 600 тыс. руб. от дома на улице Маневровой и 2 апреля 2017 года — Solaris стоимостью 530 тыс. руб. на улице Крауля.



«Все это время напарники действовали слаженно и осторожно, что позволяло им оставаться незамеченными. В течение трех месяцев оперативники городского УМВД, получив первые сообщения о хищениях автомобилей данной марки, вели тщательную и кропотливую работу, направленную на изобличение предполагаемых злоумышленников и установление их местонахождения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.





В ходе проведения спецоперации 2 мая 2017 года сыщики при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали с поличным двоих подозреваемых на территории одного их гаражных массивов на окраине Первоуральска, где подозреваемые в этот момент занимались разбором на запчасти одного из своих криминальных «трофеев», не добившись от собственника автомобиля требуемого вознаграждения.



Похищенные автомобили полицейским удалось разыскать и вернуть законным владельцам.



Материалы уголовного дела переданы в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В зависимости от степени вины и инкриминируемых каждому из членов группы противоправных деяний они могут понести наказание до шести лет лишения свободы.

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