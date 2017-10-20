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Финляндия не исключает вступления в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Хельсинки не исключает возможность своего вступления в НАТО, несмотря на то, что не считает Россию угрозой своей безопасности.



«Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми — и прежде всего с нашими соседями — поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее», — рассказал он.



Сойни добавил, что Финляндии не стоит исключать возможность вступления в НАТО. «Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», — указал министр.

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