Дайджест
Финляндия не исключает вступления в НАТО
20 октябрь 2017 (12:24)
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Хельсинки не исключает возможность своего вступления в НАТО, несмотря на то, что не считает Россию угрозой своей безопасности.
«Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми — и прежде всего с нашими соседями — поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее», — рассказал он.
Сойни добавил, что Финляндии не стоит исключать возможность вступления в НАТО. «Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», — указал министр.
«Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми — и прежде всего с нашими соседями — поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее», — рассказал он.
Сойни добавил, что Финляндии не стоит исключать возможность вступления в НАТО. «Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», — указал министр.
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