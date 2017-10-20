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В Коломне сотрудник полиции сбил ребенка

Офицер полиции в подмосковной Коломне сбил на пешеходном переходе ребенка, сообщила «Ленте.ру» Евгения Кирюшина, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Московской области.



«19 октября 2017 около 15:45 участковый уполномоченный Центрального отдела полиции УМВД России по городу Коломна на улице Спирина нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями», — рассказала Евгения Кирюшина.



Она уточнила, что авария произошла на улице Спирина. Офицер находился в отпуске и ехал на личном автомобиле. В отношении офицера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование человека» (часть 1 статьи 264 УК РФ).

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