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В Коломне сотрудник полиции сбил ребенка
20 октябрь 2017 (12:24)
Офицер полиции в подмосковной Коломне сбил на пешеходном переходе ребенка, сообщила «Ленте.ру» Евгения Кирюшина, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Московской области.
«19 октября 2017 около 15:45 участковый уполномоченный Центрального отдела полиции УМВД России по городу Коломна на улице Спирина нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями», — рассказала Евгения Кирюшина.
Она уточнила, что авария произошла на улице Спирина. Офицер находился в отпуске и ехал на личном автомобиле. В отношении офицера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование человека» (часть 1 статьи 264 УК РФ).
«19 октября 2017 около 15:45 участковый уполномоченный Центрального отдела полиции УМВД России по городу Коломна на улице Спирина нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями», — рассказала Евгения Кирюшина.
Она уточнила, что авария произошла на улице Спирина. Офицер находился в отпуске и ехал на личном автомобиле. В отношении офицера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование человека» (часть 1 статьи 264 УК РФ).
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