Дайджест
Стали известны подробности убийства журналистки на Мальте
20 октябрь 2017 (12:23)
Бомба, взорвавшаяся в автомобиле мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции, скорее всего, была приведена в действие дистанционно. Об этом сообщает Times of Malta.
Следователи обнаружили, что бомба взорвалась после звонка на прикрепленное к ней устройство с мобильного телефона. Они надеются, что смогут установить, откуда был совершен звонок, и выйдут на след преступника.
Также было установлено, что взрывное устройство содержало около 500 граммов семтекса — мощной пластиковой взрывчатки, которая производится в Чехии с 1960-х годов. Такое же количество семтекса было использовано террористами при взрыве Boeing-747, произошедшем в небе над шотландским городом Локерби в 1988 году.
Следователи обнаружили, что бомба взорвалась после звонка на прикрепленное к ней устройство с мобильного телефона. Они надеются, что смогут установить, откуда был совершен звонок, и выйдут на след преступника.
Также было установлено, что взрывное устройство содержало около 500 граммов семтекса — мощной пластиковой взрывчатки, которая производится в Чехии с 1960-х годов. Такое же количество семтекса было использовано террористами при взрыве Boeing-747, произошедшем в небе над шотландским городом Локерби в 1988 году.
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