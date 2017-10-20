Дайджест
Россию обвинили в «военных действиях» против США
20 октябрь 2017 (12:23)
Американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Россия использовала «военные действия» в отношении США, «вмешавшись» в президентские выборы в этой стране в 2016 году. Об этом сообщает Washington Examiner.
«Когда страна может совершить такое вмешательство в выборы другой страны, это военные действия», — сказала Хейли.
Также она добавила, что Москва совершает подобные операции по всему миру. «Они делают это повсюду. Это их новое оружие», — отметила постпред.
«Когда страна может совершить такое вмешательство в выборы другой страны, это военные действия», — сказала Хейли.
Также она добавила, что Москва совершает подобные операции по всему миру. «Они делают это повсюду. Это их новое оружие», — отметила постпред.
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