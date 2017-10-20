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Иск о банкротстве МУП «Екатеринбургэнерго» рассмотрят 8 ноября

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск о банкротстве МУП «Екатеринбургэнерго». Рассмотрение дела назначено на 8 ноября 2017 года, говорится в материалах суда.



Инициатором процедуры банкротства стала Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 48 млн 843 тыс. 949 руб.



Напомним, год назад «Екатеринбургская теплосетевая компания» объединила активы ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (Группа «Т Плюс») и теплосетевые и генерирующие активы МУП «Екатеринбургэнерго». Между тем в базе судебных приставов сегодня числятся более 300 записей о взыскании долгов с муниципального предприятия. В феврале 2015 года суд приговорил бывшего директора «Екатеринбургэнерго» Евгения Бондарева к двум годам колонии-поселения за хищение более 260 млн руб.

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