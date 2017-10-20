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Минтранс планирует снизить число обязательных самолетов для авиакомпаний

УрБК, Москва, 20.10.2017. Российским авиакомпаниям для выполнения регулярных перевозок достаточно будет иметь в парке только три самолета, если они произведены в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующие изменения в федеральных авиационных правилах, которые подготовил Минтранс.



Согласно действующим правилам, для регулярных перевозок нужно иметь как минимум восемь самолетов, с меньшим числом воздушных судов разрешается выполнять только чартерные рейсы.



По словам источников издания, нововведения разработаны в интересах авиакомпании «Азимут». В целом новые правила вводятся и для поддержки российского авиастроения, добавляют источники.



«Указанные изменения будут введены в действие приказом Минтранса, который не подлежит согласованию с Минпромторгом. Они направлены на поддержку российских производителей авиационной техники и оцениваются нами положительно», — заявил представитель Минпромторга.



В Минтрансе сказали, что изменения в федеральные авиаправила находятся в завершающей стадии разработки.



Напомним, в августе Минтранс сообщил о подготовке проекта поправок к федеральным авиационным правилам, согласно которому авиакомпаниям для начала деятельности нужно будет иметь в парке минимум три российских самолета возрастом не более пяти лет.

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