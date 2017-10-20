Новости дня
Администрация Екатеринбурга не включила велодорожки в техзадание по ремонту проспекта Ленина
20 октябрь 2017 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Администрация города Екатеринбурга не прописывала наличие велодорожек в техническом задании для разработки проекта ремонта и благоустройства проспекта Ленина, призналась председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова во время заседания комиссии по развитию логистики и транспортной инфраструктуры и Общественной палаты Екатеринбурга.
«Техническое задание не несет в себе каждый пункт, что там запроектировал проектировщик. В таком случае нужно писать: запроектировать урну, запроектировать контейнер для цветов. В буквальном смысле так подробно не пишется. Но мы теперь к этому стремимся, стараемся писать более подробно», — заявила чиновник.
Напомним, в этом году в Екатеринбурге проходил ремонт проспекта Ленина на участке от улицы 8 Марта до улицы Московской. В результате реконструкции на центральной улице города появились велодорожки, которые общественники окрестили «нелепыми». На некоторых участках их ширина составляет всего 80 см, что не дает велосипедистам совершать маневры. В администрации ранее пояснили, что движение по велодорожкам будет односторонним.
«Техническое задание не несет в себе каждый пункт, что там запроектировал проектировщик. В таком случае нужно писать: запроектировать урну, запроектировать контейнер для цветов. В буквальном смысле так подробно не пишется. Но мы теперь к этому стремимся, стараемся писать более подробно», — заявила чиновник.
Напомним, в этом году в Екатеринбурге проходил ремонт проспекта Ленина на участке от улицы 8 Марта до улицы Московской. В результате реконструкции на центральной улице города появились велодорожки, которые общественники окрестили «нелепыми». На некоторых участках их ширина составляет всего 80 см, что не дает велосипедистам совершать маневры. В администрации ранее пояснили, что движение по велодорожкам будет односторонним.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге полностью открыли движение на перекрестке Ленина — Московская
- В Екатеринбурге открыли еще один участок дороги на проспекте Ленина
- В Екатеринбурге начали реконструкцию перекрестка проспекта Ленина и улицы Московской
- Движение по части улиц Екатеринбурга будет закрыто для транспорта из-за подготовки к празднованию 9 мая
- Перекрытие движения в районе гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге будет производиться в четыре этапа
Loading...