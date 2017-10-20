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Администрация Екатеринбурга не включила велодорожки в техзадание по ремонту проспекта Ленина

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Администрация города Екатеринбурга не прописывала наличие велодорожек в техническом задании для разработки проекта ремонта и благоустройства проспекта Ленина, призналась председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова во время заседания комиссии по развитию логистики и транспортной инфраструктуры и Общественной палаты Екатеринбурга.



«Техническое задание не несет в себе каждый пункт, что там запроектировал проектировщик. В таком случае нужно писать: запроектировать урну, запроектировать контейнер для цветов. В буквальном смысле так подробно не пишется. Но мы теперь к этому стремимся, стараемся писать более подробно», — заявила чиновник.



Напомним, в этом году в Екатеринбурге проходил ремонт проспекта Ленина на участке от улицы 8 Марта до улицы Московской. В результате реконструкции на центральной улице города появились велодорожки, которые общественники окрестили «нелепыми». На некоторых участках их ширина составляет всего 80 см, что не дает велосипедистам совершать маневры. В администрации ранее пояснили, что движение по велодорожкам будет односторонним.

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