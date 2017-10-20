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ТМК выиграла тендер на поставку обсадных труб дочерним компаниям «ЛУКОЙЛа»
20 октябрь 2017 (10:45)
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Трубная металлургическая компания (ТМК) поставит дочерним компаниям «ЛУКОЙЛа» 18,4 тыс. т обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.
«По результатам тендера ТМК поставит 12 тыс. т ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и 6,4 тыс. т — ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Это обсадные трубы диаметром 114-339 мм с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP PF, ТМК UP PF ET, TMK UP FMC, TMK UP GF и TMK UP Centum, в том числе из уникального из коррозионностойкого хромоникелевого сплава ТМК-С и с бессмазочным покрытием GreenWell», — говорится в сообщении.
Отгрузки продукции планируется осуществить в декабре 2017 — марте 2018 года.
«По результатам тендера ТМК поставит 12 тыс. т ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и 6,4 тыс. т — ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Это обсадные трубы диаметром 114-339 мм с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP PF, ТМК UP PF ET, TMK UP FMC, TMK UP GF и TMK UP Centum, в том числе из уникального из коррозионностойкого хромоникелевого сплава ТМК-С и с бессмазочным покрытием GreenWell», — говорится в сообщении.
Отгрузки продукции планируется осуществить в декабре 2017 — марте 2018 года.
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