Новости дня

ТМК выиграла тендер на поставку обсадных труб дочерним компаниям «ЛУКОЙЛа»

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Трубная металлургическая компания (ТМК) поставит дочерним компаниям «ЛУКОЙЛа» 18,4 тыс. т обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.



«По результатам тендера ТМК поставит 12 тыс. т ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и 6,4 тыс. т — ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Это обсадные трубы диаметром 114-339 мм с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP PF, ТМК UP PF ET, TMK UP FMC, TMK UP GF и TMK UP Centum, в том числе из уникального из коррозионностойкого хромоникелевого сплава ТМК-С и с бессмазочным покрытием GreenWell», — говорится в сообщении.



Отгрузки продукции планируется осуществить в декабре 2017 — марте 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: