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Более половины россиян недовольны своим материальным положением

УрБК, Москва, 20.10.2017. Покупательная способность россиян продолжает снижаться. По сравнению с 2014 годом индекс среднедушевого дохода сократился на 28 пунктов, до 313 пунктов, следует из Всероссийского омнибусного исследования GfK.



По данным опроса компании, в сентябре 2017 года более половины россиян были недовольны своим материальным положением: четверть — полностью, еще 28% испытывали «неполную удовлетворенность». Устраивало материальное положение только 46% опрошенных.



Вместе с тем аналитики отмечают рост потребительского спроса в стране. Однако ситуация варьируется от региона к региону.



«Рост потребительских настроений в России подпитывают скорее большие надежды потребителей на будущее, нежели удовлетворенность текущим личным финансовым положением или состоянием национальной экономики», — комментирует результаты исследования генеральный директор GfK Rus Александр Демидов.

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