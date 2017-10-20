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Более половины россиян недовольны своим материальным положением
20 октябрь 2017 (10:27)
УрБК, Москва, 20.10.2017. Покупательная способность россиян продолжает снижаться. По сравнению с 2014 годом индекс среднедушевого дохода сократился на 28 пунктов, до 313 пунктов, следует из Всероссийского омнибусного исследования GfK.
По данным опроса компании, в сентябре 2017 года более половины россиян были недовольны своим материальным положением: четверть — полностью, еще 28% испытывали «неполную удовлетворенность». Устраивало материальное положение только 46% опрошенных.
Вместе с тем аналитики отмечают рост потребительского спроса в стране. Однако ситуация варьируется от региона к региону.
«Рост потребительских настроений в России подпитывают скорее большие надежды потребителей на будущее, нежели удовлетворенность текущим личным финансовым положением или состоянием национальной экономики», — комментирует результаты исследования генеральный директор GfK Rus Александр Демидов.
По данным опроса компании, в сентябре 2017 года более половины россиян были недовольны своим материальным положением: четверть — полностью, еще 28% испытывали «неполную удовлетворенность». Устраивало материальное положение только 46% опрошенных.
Вместе с тем аналитики отмечают рост потребительского спроса в стране. Однако ситуация варьируется от региона к региону.
«Рост потребительских настроений в России подпитывают скорее большие надежды потребителей на будущее, нежели удовлетворенность текущим личным финансовым положением или состоянием национальной экономики», — комментирует результаты исследования генеральный директор GfK Rus Александр Демидов.
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