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«Уральские авиалинии» открывают еженедельные полеты в Швейцарию

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет об открытии регулярных еженедельных рейсов в Швейцарию из Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Рейс Жуковский — Женева — Жуковский будет выполняться в период зимней навигации с 29 декабря 2017 года по 23 марта 2018 года по пятницам. Стоимость авиабилетов — от 100 евро в одну сторону, от 220 евро за полет в обе стороны, включая все сборы и багаж. Билеты уже в продаже.



«Альпийские горнолыжные курорты, шоколадное или сырное фондю, большой адронный коллайдер, швейцарские часы, показывающие точное время — основные ассоциации, возникающие при упоминании Швейцарии. Главным символом страны уже 126 лет является фонтан Же-До в Женеве, бьющий в небо прямо из озера Леман. Помимо фонтана обязательными к посещению в Женеве являются: Собор Святого Петра, который сочетает в себе большую часть архитектурных стилей Европы и хранит трон реформатора Жана Кальвина; ботанический сад, в котором собраны растения со всего мира; площадь Бург-де-Фур, построенная еще в эпоху римлян, по периметру которой расположилось множество исторически значимых зданий», — рассказали в пресс-службе.



Провести новогодние каникулы на горнолыжных склонах и посетить достопримечательности Женевы можно, купив билеты «Уральских авиалиний» на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

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