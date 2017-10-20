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МЧС предупредило жителей Среднего Урала об ухудшении погоды

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. МЧС предупредило жителей Среднего Урала об ухудшении погоды.



«По информации синоптиков в ближайшие дни в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, дождь, мокрый снег, понижение температуры до -5 градусов. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможен гололёд, налипание мокрого снега на провода, которые могут привести к нарушению энергоснабжения, увеличению количества ДТП», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Прогноз о непогоде направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.



Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует соблюдать правила безопасного поведения.

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