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Игорь Левитин оценил ход строительства «Екатеринбург-Арены»

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. 19 октября 2017 года помощник президента РФ Игорь Левитин с рабочим визитом посетил строительную площадку «Екатеринбург-Арены», реконструкцию которой к ЧМ-2018 ведет компания «Синара-Девелопмент». Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



О ходе реконструкции спортивного объекта рассказал генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.



«В настоящее время самые трудоемкие и технически сложные этапы строительства завершены, подходят к завершению отделка подтрибунных помещений, благоустройство территории, устройство внутренних инженерных сетей, установка табло, монтаж архитектурной подсветки. Полностью построена крыша стадиона, выполнены работы по обустройству футбольного поля, построены контрольно-пропускной пункт и павильоны досмотра всех секторов. Установлены 26 пассажирских лифтов, завершены работы на постоянных трибунах, установлены почти 17 000 зрительских кресел. Работы выполняются в соответствии с графиком, в настоящее время выполнено 90% работ по всем направлениям», — отметил М. Ходоровский.



В ходе визита Игорь Левитин высоко оценил готовность спортивного объекта. «Я считаю, уже очевидно, что проблем здесь нет. Есть полная уверенность в том, что стадион будет сдан в срок», — отметил И. Левитин по итогам осмотра «Екатеринбург — Арены».



Помощник президента РФ оценил, что строительство и благоустройство территории стадиона ведется с учетом важных моментов, которые будут востребованы не только во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, но и с использованием спортивного объекта в режиме наследия в интересах жителей города всех возрастов, любящих активно проводить досуг.



«Интересное решение применили строители, создав беговую дорожку с профессиональным покрытием вокруг «Екатеринбург-Арены», которую зимой можно заливать и использовать для катания на коньках», — прокомментировал И. Левитин.

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