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Суд рассмотрит иск о банкротстве агрохолдинга «Уральский бекон» в Талице

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО Агрохолдинг «Уральский бекон» (Талицкий район) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 18 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает МИФНС № 19 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 608 тыс. руб.



Напомним, ООО Агрохолдинг «Уральский бекон» зарегистрировано в 2004 году. Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Также компания занимается разведением крупного рогатого скота и производством продуктов из мяса и мяса птицы.

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