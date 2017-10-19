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Суд рассмотрит иск о банкротстве агрохолдинга «Уральский бекон» в Талице
19 октябрь 2017 (17:59)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО Агрохолдинг «Уральский бекон» (Талицкий район) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 18 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает МИФНС № 19 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 608 тыс. руб.
Напомним, ООО Агрохолдинг «Уральский бекон» зарегистрировано в 2004 году. Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Также компания занимается разведением крупного рогатого скота и производством продуктов из мяса и мяса птицы.
Соответствующий документ поступил в суд 18 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает МИФНС № 19 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 608 тыс. руб.
Напомним, ООО Агрохолдинг «Уральский бекон» зарегистрировано в 2004 году. Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Также компания занимается разведением крупного рогатого скота и производством продуктов из мяса и мяса птицы.
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