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Philip Morris оценил сокращение табачного рынка в России на 7,2%
19 октябрь 2017 (17:52)
УрБК, Москва, 19.10.2017. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) по итогам января-сентября 2017 года уменьшил объем поставок сигарет в Россию в годовом выражении на 9,8% — до 53,365 млрд единиц. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет компании.
Табачный рынок России, по оценке Philip Morris, по итогам отчетного периода сократился на 7,2% — до 193,9 млрд единиц. Доля компании на рынке страны за январь-сентябрь сохранилась на уровне прошлого года в 27,2%.
По итогам III квартала 2017 года объем поставок сигарет в России снизился на 8,8% — до 18,942 млрд единиц, табачный рынок в стране уменьшился на 7,9%, до 70,4 млрд единиц. Доля рынка компании за указанный период выросла на 0,4% пункта, до 27,3%.
Табачный рынок России, по оценке Philip Morris, по итогам отчетного периода сократился на 7,2% — до 193,9 млрд единиц. Доля компании на рынке страны за январь-сентябрь сохранилась на уровне прошлого года в 27,2%.
По итогам III квартала 2017 года объем поставок сигарет в России снизился на 8,8% — до 18,942 млрд единиц, табачный рынок в стране уменьшился на 7,9%, до 70,4 млрд единиц. Доля рынка компании за указанный период выросла на 0,4% пункта, до 27,3%.
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