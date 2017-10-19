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В Свердловской области каждая пятая аудио- или видеопродукция продается с нарушениями закона
19 октябрь 2017 (17:36)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. В Свердловской области почти каждая пятая аудио- или видеопродукция продается с нарушениями прав потребителей, следует из отчета регионального Управления Роспотребнадзора.
За десять месяцев 2017 года инспекторы Роспотребнадзора проверили в регионе 397 ед. аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 87 из них (21,9%) продавали с нарушениями закона.
В частности, продукция не имела рекомендаций по возрастному ограничению зрительской аудитории в соответствии с прокатным удостоверением, информации о производителе или изготовителе экземпляра, специальную упаковку при наличии обсценной лексики. Торговые точки не имели оборудования для того, чтобы потребитель мог ознакомиться с товаром перед покупкой, а ценники не всегда были оформлены в соответствии с требованием закона.
По результатам выявленных правонарушений в отношении лиц, допустивших нарушение требований действующего законодательства, возбуждено 11 административных. Надзорный орган предписал продавцам прекратить нарушения прав потребителей.
За десять месяцев 2017 года инспекторы Роспотребнадзора проверили в регионе 397 ед. аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 87 из них (21,9%) продавали с нарушениями закона.
В частности, продукция не имела рекомендаций по возрастному ограничению зрительской аудитории в соответствии с прокатным удостоверением, информации о производителе или изготовителе экземпляра, специальную упаковку при наличии обсценной лексики. Торговые точки не имели оборудования для того, чтобы потребитель мог ознакомиться с товаром перед покупкой, а ценники не всегда были оформлены в соответствии с требованием закона.
По результатам выявленных правонарушений в отношении лиц, допустивших нарушение требований действующего законодательства, возбуждено 11 административных. Надзорный орган предписал продавцам прекратить нарушения прав потребителей.
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