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ЕВРАЗ и МТС открыли детскую фотовыставку в Междуреченске

Жители Междуреченска смогут увидеть работы юных фотографов на площади перед ДК «Распадский». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ.



Организаторами мероприятия выступили ЕВРАЗ, ПАО «МТС» и администрация Междуреченского городского округа.



«На выставке представлены 80 детских фоторабот, которые были отобраны ведущими отечественными фоторепортерами. 3 автора удостоились особой рецензии мастеров и были отмечены как лучшие. Победителями проекта стали 14-летняя Светлана Варфоломеева, 15-летняя Мария Яхонтова и 17-летний Александр Ананьев. Фотогонка проходила на сайте всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» pokolenie.mts.ru и продлилась три месяца. Всего юные междуреченские фотографы прислали на конкурс более 600 работ», — говорится в сообщении.



На снимках, которые увидят междуреченцы, — яркие моменты из жизни города, трудовые будни работников ЕВРАЗа, портреты горожан и памятные события Междуреченска глазами детей.



Также 19 октября в ДК «Распадский» известные мастера фотожурналистики — создатель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников, шестикратный лауреат конкурса World Press Photo Владимир Вяткин и фотожурналист Сергей Шахиджанян встретятся с юными междуреченскими фотографами и обсудят с ними конкурсные работы. На специальных мастер-классах участники конкурса получат экспертную оценку своих фотографий и рекомендации по дальнейшему творческому развитию.



«Проект «Поколение М» нашел живой отклик у междуреченских школьников. На выставке представлены работы, которые были сделаны юными фотографами во время экскурсий на Распадскую угольную компанию, в ходе реализации благотворительных проектов ЕВРАЗа и на многочисленных пленэрах, организованных кураторами проекта в Междуреченске. В год юбилейного Дня шахтера вдвойне приятно, что героями детских фотографий стали люди труда, без которых невозможно представить прошлое, настоящее и будущее Междуреченска и всего Кузбасса», — рассказал директор по персоналу Распадской угольной компании Андрей Чирыкин.



«Главная идея нашего проекта — предоставить всем детям равные возможности для реализации творческого потенциала и с помощью технологий интернета дать доступ к обучению у лучших педагогов страны. Помимо этого, участие в «Поколении М» формирует культуру филантропии среди подрастающего поколения — любая активность зрителей и участников на сайте проекта, в его соцсетях генерирует реальные деньги, которые МТС выделяет на помощь тяжелобольным детям.Я уверен, что участие в фотовыставке даст мощный толчок к развитию юным мастерам. Дети Междуреченска станут самыми активными участниками проекта «Поколение М» и будут побеждать уже во всероссийских конкурсах», — пояснил директор регионального представительства МТС в Новокузнецке Константин Шалашнов.



«Воспитание подрастающего поколения — важная государственная задача. Отрадно, что данный проект вносит лепту в формирование достойных, творческих и талантливых личностей юных междуреченцев, объединенных уважением к шахтерскому труду и несомненной любовью к родному городу», — отметила заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Ирина Вантеева.



Детская фотовыставка «Россия — это мы» стала первым результатом соглашения, которое ЕВРАЗ, МТС и администрация Междуреченска подписали с целью развития социокультурной сферы города. В 2017-2018 жителей города ждут различные культурные мероприятия в рамках благотворительного проекта «Поколение М».

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