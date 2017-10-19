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Капсула «Союз МС-02» оказалась разгерметизированной
19 октябрь 2017 (17:20)
Капсула «Союз МС-02» при спуске на поверхность Земли в апреле оказалась разгерметизированной. Об этом на заседании Консультативного комитета НАСА по МКС заявил его председатель Томас Стаффорд. Об этом сообщает Space News.
Бывший астронавт НАСА заметил, что падение давления внутри капсулы с тремя членами экипажа произошло на высоте примерно восьми километров после раскрытия парашюта.
«Пряжка ударила в сварной шов, что вызвало разгерметизацию, из-за чего часть воздуха покинула капсулу», — сказал Стаффорд.
Произошедшее, по словам председателя комитета, не представляло опасности для людей, однако вызывает много вопросов к безопасности российских пилотируемых кораблей «Союз».
Бывший астронавт НАСА заметил, что падение давления внутри капсулы с тремя членами экипажа произошло на высоте примерно восьми километров после раскрытия парашюта.
«Пряжка ударила в сварной шов, что вызвало разгерметизацию, из-за чего часть воздуха покинула капсулу», — сказал Стаффорд.
Произошедшее, по словам председателя комитета, не представляло опасности для людей, однако вызывает много вопросов к безопасности российских пилотируемых кораблей «Союз».
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