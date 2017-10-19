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В Астане состоится новый раунд переговоров по Сирии

Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане будет проходить 30-31 октября. Об этом сообщает МИД Казахстана.



«В ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии», — говорится в сообщении.



Также не исключается обсуждение других вопросов, которые представляют «взаимный интерес».

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