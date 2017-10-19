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ВВП Китая в III квартале вырос на 6,8%

19 октябрь 2017 (17:20)

ВВП Китая в третьем квартале 2017 года вырос на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные.

Как отмечается, аналитики ожидали примерно такого результата. При этом в прошлом квартале рост ВВП составил 6,9%.

Власти Китая ожидают 6,5-процентного роста ВВП по итогам этого года — против 6,7% в прошлом году.

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