Дайджест
ВВП Китая в III квартале вырос на 6,8%
19 октябрь 2017 (17:20)
ВВП Китая в третьем квартале 2017 года вырос на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные.
Как отмечается, аналитики ожидали примерно такого результата. При этом в прошлом квартале рост ВВП составил 6,9%.
Власти Китая ожидают 6,5-процентного роста ВВП по итогам этого года — против 6,7% в прошлом году.
Как отмечается, аналитики ожидали примерно такого результата. При этом в прошлом квартале рост ВВП составил 6,9%.
Власти Китая ожидают 6,5-процентного роста ВВП по итогам этого года — против 6,7% в прошлом году.
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