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Ford отзывает в России почти 300 автомобилей из-за электронного стояночного тормоза
19 октябрь 2017 (17:16)
УрБК, Москва, 19.10.2017. ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзывает в России 297 автомобилей марки Mondeo. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
«Причиной отзыва автомобилей Ford Mondeo с автоматическим отключением электронного стояночного тормоза является дефект неполного разъединения задних тормозов при начале движения. Это может привести к повышению температуры задних тормозных колодок и ускоренному износу фрикционного материала. Также снижается сила зажима, действующая на электронный стояночный тормоз», — говорится в сообщении.
На транспортных средствах Ford Mondeo будет выполнено перепрограммирование модуля антиблокировочной тормозной системы.
«Причиной отзыва автомобилей Ford Mondeo с автоматическим отключением электронного стояночного тормоза является дефект неполного разъединения задних тормозов при начале движения. Это может привести к повышению температуры задних тормозных колодок и ускоренному износу фрикционного материала. Также снижается сила зажима, действующая на электронный стояночный тормоз», — говорится в сообщении.
На транспортных средствах Ford Mondeo будет выполнено перепрограммирование модуля антиблокировочной тормозной системы.
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