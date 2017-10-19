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Центробанк не исключает превышения инфляцией 4% в среднесрочной перспективе

УрБК, Москва, 19.10.2017. Инфляция в РФ может превысить 4% в среднесрочной перспективе, если темпы роста реальных зарплат опередят темпы роста производительности. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.



Отмечается, что мнение авторов бюллетеня может не совпадать с позицией регулятора. Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по инфляции на 2017 год до 3,2%. ЦБ также уточнил прогноз на этот год до 3,5-3,8%, что укладывается в цель по инфляции в 4% в год.



«Сохраняются риски некоторого превышения инфляцией 4% в среднесрочной перспективе, которые, в первую очередь, связаны с ростом реальных заработных плат темпами, опережающими темпы роста производительности. Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к 4%», — говорится в документе.



Авторы исследования также отмечают, что риски для стабильности финрынка РФ остаются умеренными и не являются значимым препятствием для успешного таргетирования инфляции.



«Российский рынок остается в целом устойчивым к кратковременным колебаниям внешних условий динамике глобальных рынков и геополитическим рискам», — подчеркивается в исследовании.

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