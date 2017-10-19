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В Екатеринбурге изъяли 307 кг мясной продукции неустановленного вида

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Сотрудники надзорных органов обнаружили на крупном городском рынке Екатеринбурга 307 кг мясной продукции неустановленного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



В проверке участвовали инспекторы Россельхознадзора, сотрудники полиции и представители ФСБ. При этом проверяющие не смогли установить ни территориальное, ни видовое происхождение указанной продукции.



«В ходе осмотра инспекторы установили, что на данную продукцию нет ветеринарных сопроводительных документов, клейм. Кроме того, были нарушены условия хранения мяса. В результате рейда было составлено три протокола о нарушении ветеринарного законодательства», — комментируют в пресс-службе надзорного органа.



Так как ветеринарно-санитарное состояние мясопродуктов осталось неясным, продукции решили изъять и сжечь на спецпредприятии.

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