Паркинги приносят убытки застройщикам

Согласно действующим нормативам градостроительного проектирования, свердловские застройщики вынуждены к каждому крупному жилому комплексу пристраивать наземные и подземные паркинги. Однако объемы продаж машиномест оставляют желать лучшего. По признанию самих застройщиков, в некоторых екатеринбургских ЖК пустует до 70% парковочных мест. Это связано не только с менталитетом покупателей, но и с непрерывным снижением реальных доходов населения. Свердловчане все чаще предпочитают экономить на покупке машиномест.Коммерческий директор по реализации недвижимости «Группы ЛСР» на Урале Руслан Музафаров заявил, что уровень автомобилизации в Екатеринбурге регулярно растет. В настоящее время на одну проданную двух- и трехкомнатную квартиру в среднем приходится 1 автомобиль. Среди покупателей «однушек» процент автомобилизации составляет 70%.«У нас есть и подземные, и наземные паркинги. Однако что мы наблюдаем: остаются непроданными машиноместа во всех жилых комплексах. Даже дешевый паркинг, который стоит 220 тыс. руб. Люди предпочитают экономить. Особенно в текущее время. Популярный сценарий — это купить какую-нибудь старую иномарку и парковать ее где попало. Пока у нас нет культуры потребления паркингов. Такая ситуация наблюдается во всех без исключения районах. И в центральных, и в отдаленных. Причем мы же понимаем, что люди все равно где-то паркуются. Эти машины не растворяются в воздухе», — сообщил Руслан Музафаров.Управляющий Уральским филиалом банка ВТБ24 Сергей Кульпин также считает, что проблема низкой востребованности паркингов связана с ментальными особенностями населения.«Наши люди очень хорошо умеют парковаться. Могу привести пример. Парковка на площади 1905 года обычно забита под завязку. Несколько раз в год ее перекрывают. Там проводятся какие-то массовые мероприятия, строится ледовый городок. Куда девается эта огромная масса машин? Ведь они же где-то паркуются. Мне кажется, подобная ситуация происходит и в остальных районах Екатеринбурга», — рассказал Сергей Кульпин.Генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев обратил внимание на проблему нормативно-правовой базы.«Не так давно в нашей стране произошел автомобильный бум. И мы пока сами не знаем, что с этим делать. Можно посмотреть на опыт передовых стран, в частности, на Японию. Вы не купите там автомобиль, если у вас нет парковочного места. Вам его никто не продаст. У нас, к сожалению, законодатель таких решений еще долго не примет. Есть свое лобби, которое считает, что чем больше машин будет продаваться, тем лучше. Наша компания может построить сколько угодно парковочных мест. Хоть пять на одну квартиру. Нам не жалко. Вопрос ведь в том, что «прицепить» квартиру к паркоместу и продать все это как единый продукт мы не можем. Это два разных объекта. У нас на сегодняшний день не продано около 30% парковочных мест. Они не востребованы. Многие граждане предпочитают оставлять машины на улице», — заявил Виктор Киселев.По его словам, застройщик делает все возможное для того, чтобы улицы Академического были максимально свободны от автомобилей. Паркинг продается по цене заметно ниже себестоимости.«Если бы приняли закон, согласно которому покупать автомобиль можно только при наличии машиноместа, ситуация бы заметно улучшилась», — считает Виктор Киселев.Как отмечают эксперты, паркинг не является самостоятельным бизнес-проектом. Это дополнение к жилому комплексу, которое просто увеличивает себестоимость строительства. Из-за большого числа непроданных машиномест рентабельность жилых комплексов в Екатеринбурге снижается.Одним из вариантов решения этой проблемы является ужесточение правил парковки во дворах и усиление борьбы с размещением машины на газонах, тротуарах. Запретительные меры могут стать одним из стимулов увеличения спроса на паркинги. В противном случае многие жильцы будут продолжать бросать свои автомобили где попало.Еще одним драйвером увеличения спроса может стать снижение цен на парковочные места. Некоторые застройщики, опасаясь потерять прибыль, выставляют достаточно высокий ценник. Учитывая, что реальные доходы населения непрерывно снижаются с 2014 года, многие люди, вложив все средства в приобретение жилья, физически не могут купить парковочное место.