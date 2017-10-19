В Екатеринбурге обнаружили склад с нелегальным алкоголем

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Сотрудники МРУ Росалкогольрегулирования по УрФО совместно с ГУ МВД России по Свердловской области выявили в Екатеринбурге склад с нелегальным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На складе, расположенном на ул. Карьерная, 24, литер В, осуществлялось хранение алкогольной продукции различных наименований без соответствующей лицензии в количестве более 3 тыс. бутылок.По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Вся продукция изъята из незаконного оборота.В настоящее время проводится административное расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения.