Новости дня
В Екатеринбурге обнаружили склад с нелегальным алкоголем
19 октябрь 2017 (15:42)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Сотрудники МРУ Росалкогольрегулирования по УрФО совместно с ГУ МВД России по Свердловской области выявили в Екатеринбурге склад с нелегальным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На складе, расположенном на ул. Карьерная, 24, литер В, осуществлялось хранение алкогольной продукции различных наименований без соответствующей лицензии в количестве более 3 тыс. бутылок.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Вся продукция изъята из незаконного оборота.
В настоящее время проводится административное расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения.
На складе, расположенном на ул. Карьерная, 24, литер В, осуществлялось хранение алкогольной продукции различных наименований без соответствующей лицензии в количестве более 3 тыс. бутылок.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Вся продукция изъята из незаконного оборота.
В настоящее время проводится административное расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге суд оштрафовал сеть челябинских магазинов «Винная карта» за торговлю алкоголем без маркировки
- В поселке Исток арестовали линию по производству кустарного алкоголя
- В Екатеринбурге полицейские изъяли из незаконного оборота более 11 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции
- В Екатеринбурге сотрудники полиции пресекли реализацию алкогольной продукции без лицензии в ночном клубе «Шанс»
- ЗАО «ДЭЛС» уличено в оптовой торговле алкоголем без лицензии
Loading...