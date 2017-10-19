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«Росгосстрах» стал лидером на страховом рынке по объему убытка

УрБК, Москва, 19.10.2017. На фоне сильных результатов рынка не в лучшую сторону выделяются показатели одного из крупнейших российских страховщиков — «Росгосстраха», который по итогам 2016 года показал убыток до налогообложения в сумме 20,6 млрд руб. Об этом сообщает «Банки.ру».



Основная причина столь существенных потерь — убытки в секторе ОСАГО. В 2015 году ПАО «Росгосстрах» занимало 35% упомянутого рынка. Столкнувшись с ростом убыточности, компания приняла решение сократить свою долю в данном сегменте (в 2016 году она составила 24%, в первой половине 2017-го — 20%), однако сокращение сопровождалось увеличением размера средней выплаты.



Средняя выплата «Росгосстраха» по договорам ОСАГО в I полугодии оказалась самой высокой на рынке — 97,9 тыс. руб. против средней по остальным участникам рынка — 57,6 тыс. руб. По этому показателю компания значительно превзошла ближайших конкурентов и среднерыночные показатели: в 2015 году средняя выплата «Росгосстраха» на 20% превышала среднюю выплату по остальному рынку, в 2016 году — на 32%, в первом полугодии 2017 года — на 70%.



По расчетам АКРА, если бы средняя выплата «Росгосстраха» совпадала с показателями конкурентов, за последние полтора года страховщик сэкономил бы на выплатах около 42 млрд руб.

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