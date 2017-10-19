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Сборная ЕВРАЗ НТМК по волейболу победила в «Стальном кубке Урала»
19 октябрь 2017 (14:37)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. В Нижнем Тагиле завершился третий волейбольный турнир среди мужских сборных промышленных предприятий «Стальной кубок Урала», посвященный памяти известного инженера-металлурга Ивана Ромазана. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ.
«В финальном матче металлурги НТМК встретились с командой Челябинского металлургического комбината ПАО «Мечел». В упорной борьбе со счетом 3:1 победу одержали металлурги Нижнего Тагила. Бронза у команды Магнитогорского металлургического комбината. На четвертом месте команда «Уралвагонзавода», — говорится в сообщении.
В сборной ЕВРАЗ НТМК играют работники конвертерного, доменного цехов, коксохимического производства. Уже около 10 лет капитан команды — сталевар конвертерного цеха Валерий Тютюник.
На церемонии награждения спортсменов приветствовали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.
«Такие турниры укрепляют дружеские взаимоотношения между промышленными предприятиями двух областей. Очень рад, что металлурги ЕВРАЗ НТМК победили сильных соперников», — отметил Алексей Кушнарев.
«Я с удовольствием принял приглашение приехать в Нижний Тагил на эти соревнования. Здорово, что спорт объединяет металлургов и машиностроителей, это значит, что они и работают эффективно, и пропагандируют здоровый образ жизни», — сказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.
Турнир «Стальной кубок Урала» проходит с 2015 года. Он посвящен памяти известного российского металлурга Ивана Ромазана. В этом году принимающей стороной и организатором турнира стал ЕВРАЗ НТМК. Год назад соревнования принимал Магнитогорский металлургический комбинат.
«В финальном матче металлурги НТМК встретились с командой Челябинского металлургического комбината ПАО «Мечел». В упорной борьбе со счетом 3:1 победу одержали металлурги Нижнего Тагила. Бронза у команды Магнитогорского металлургического комбината. На четвертом месте команда «Уралвагонзавода», — говорится в сообщении.
В сборной ЕВРАЗ НТМК играют работники конвертерного, доменного цехов, коксохимического производства. Уже около 10 лет капитан команды — сталевар конвертерного цеха Валерий Тютюник.
На церемонии награждения спортсменов приветствовали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.
«Такие турниры укрепляют дружеские взаимоотношения между промышленными предприятиями двух областей. Очень рад, что металлурги ЕВРАЗ НТМК победили сильных соперников», — отметил Алексей Кушнарев.
«Я с удовольствием принял приглашение приехать в Нижний Тагил на эти соревнования. Здорово, что спорт объединяет металлургов и машиностроителей, это значит, что они и работают эффективно, и пропагандируют здоровый образ жизни», — сказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.
Турнир «Стальной кубок Урала» проходит с 2015 года. Он посвящен памяти известного российского металлурга Ивана Ромазана. В этом году принимающей стороной и организатором турнира стал ЕВРАЗ НТМК. Год назад соревнования принимал Магнитогорский металлургический комбинат.
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