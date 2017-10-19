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В Свердловской области насчитывается более 4,2 тыс. обманутых дольщиков и пайщиков

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. В результате деятельности недобросовестных застройщиков пострадали 4 тыс. 218 жителей Свердловской области. Соответствующая информация содержится в ответах регионального министерства строительства на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.



Также стали известны предварительные сроки сдачи проблемных объектов. Так, ЖК «Березки» в Березовском (застройщик — «БЗСК — Инвест») предполагается достроить до конца текущего года. ЖК «Первый Николаевский» — до 30 декабря 2018 года. ЖК «Оптимист» в Первоуральске («БЗСК — Инвест») — до 30 июня 2019 года, ЖК «Новый Уктус» — до 1 июля 2019 года.



Жилой дом по адресу улица Бахчиванджи, 15 предполагается достроить до конца текущего года. ЖК «Кольцовский дворик»: один дом — до конца текущего дома, другой — до третьего квартала 2019 года. Дольщики жилого дома на Щербакова, 20, по данным регионального минстроя, в настоящее время оформляют права собственности на жилые помещения.

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