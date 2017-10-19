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ЦБ подготовит закон о смене НПФ

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Центральный Банк России рассматривает законопроект, регулирующий правила смены негосударственного пенсионного фонда (НПФ) гражданами. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление директора департамента ЦБ Филиппа Габуния.



По его словам, регулятор рассчитывает, что уже этой осенью документ будет рассмотрен в Госдуме.



Подробности законопроекта представители Центробанка не раскрывают. Однако, как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, уже сейчас регулятор получил более 3 тыс. жалоб от граждан.



«Проблема заключается только в том, что если средства гражданина уже переведены в НПФ, то вернуть их обратно можно только через суд. Либо нужно писать новое заявление, но тогда нужно ждать следующего года», — пояснил он.



По его словам, без изменения законодательства, которое позволило бы текущему фонду узнавать, что клиент хочет от него уйти, и без введения обязательного информирования клиента о возможной потере инвестдохода, система нормально не заработает. Кроме того, как отметил зампред ЦБ, необходимо, чтобы было зафиксировано, «что клиент точно пришел, а не кто-то за него поставил подпись».



Самым эффективным решением проблемы незаконных переходов в НПФ, считает В. Чистюхин, было бы использование системы учета пенсионных средств в рамках предложенной системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Она предполагает, что накопленные средства при смене фонда на пять лет остаются в прежнем НПФ.



«Но это пока не работает, нужно менять законодательство», — подчеркнул он.

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