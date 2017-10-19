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УБРиР выкупил по оферте 25 тыс. облигаций серии БО-05

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 18 октября 2017 года исполнил обязательства по очередной оферте, выкупив 25 тыс. 024 штук облигаций серии БО-05, ISIN RU000A0JTVE3 по цене 100% от номинальной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Владельцам ценных бумаг дополнительно выплачен накопленный купонный доход. В настоящее время УБРиР аккумулирует более 99% бумаг выпуска.



Приобретение облигаций в рамках оферты отвечает целям сокращения издержек на обслуживание пассивов банка. Как отметил руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов, облигации стали слишком дорогим инструментом фондирования в условиях планомерного снижения ключевой ставки ЦБ.



«Депозиты, по объему которых УБРиР стабильно входит в топ-30 финансовых организаций страны, позволяют оперативнее реагировать на изменения процентной ставки Центробанка», — добавил В. Зотов.



Выпуск облигаций серии БО-05 с купонным периодом 182 дня и общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. УБРиР разместил в апреле 2013 года. Дополнительный выпуск облигаций этой серии на 1 млрд руб. был успешно размещен в сентябре 2016 года. В настоящее время на казначейском счете УБРиР находится 2 млн 995 тыс. 402 штук облигаций серии БО-05. Других выпусков рублевых облигаций банка в обращении нет.

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